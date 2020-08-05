"Я не знаю, кто это раскачивает и для чего это нужно. Но у меня бывает время по ночам, когда я могу что-то почитать. И когда я читаю полнейший бред многих людей, я думаю, что наконец-то можно пускать всех по ложному следу. Они сами выдумывают себе какие-то истории. Эти вещи, которые абсолютно невозможны, поэтому я выступаю за любые разбирательства. Почему кто-то имеет право просто сказать, и это начинается тиражироваться. Я не могу на это реагировать. Это делается для того, чтобы "Спартак" реагировал", - приводит слова Газизова Sport24.
Напомним, в июле появилась информация, что "Химки" и "Спартак" в новом сезоне планируют плотно сотрудничать. Несколько дней назад в отставку был отправлен главный тренер подмосковного клуба Сергей Юран. В СМИ сообщалось, что руководство "Спартака" повлияло на решение уволить специалиста.
Сам Юран сообщил, что министр спорта Московской области Роман Терюшков "ездил на поклон" к Газизову для обсуждения зарплаты главного тренера "Химок".
Известно, что Российский Футбольный Союз заинтересовался договоренностями между клубами и планирует выяснить, какие у них отношения.
"Химки" в прошлом сезоне ФНЛ заняли второе место в турнирной таблице и добились повышения в классе. Также подмосковный клуб дошел до финала Кубка России, где со счетом 0:1 проиграл "Зениту".
"Спартак" занял 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.
Газизов ответил на обвинения о связи "Спартака" с "Химками"
Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов ответил на вопрос о сотрудничестве клуба с "Химками".
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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