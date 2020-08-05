Крупный общедоступный телеканал Band купил права на показ чемпионата России. Матчи будут доступны бесплатно, соглашение рассчитано на 1 сезон.
Первой встречей, которая будет показана на Band, станет матч-открытие между "Химками" и ЦСКА. Стартовый свисток встречи прозвучит 8 августа в 16:00 на "Арене Химки".
Напомним, что в Бразилии российский футбол не показывали с 2016 года, когда у лиги истёк контракт с ESPN.
Источник: UOL
Матчи РПЛ вновь покажут на бразильском телевидении
Матчи Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 можно будет посмотреть бесплатно в Бразилии.
Фото: РИА Новости
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