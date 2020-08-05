Карпин: конфликт с Прядкиным? Единственное, чего я боюсь, это коронавирус

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением о конфликте с президентом РПЛ Сергеем Прядкиным и прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
Фото: ФК "Ростов"
- Хуже, чем есть, не будет. И в плане судейства хуже не будет. Вы посчитали, что в осенней части "Ростов" недобрал из-за судей то ли 10, то ли 11 очков. Не я считал. Я дал себе слово про судей не говорить, и я не говорю.

Единственное, чего я боюсь, это коронавирус. Нас коронавирус реально ушатал. Не только тех, кто болел. И здоровых, кто просидел на карантине. Приходилось играть в таком графике шесть матчей подряд условному Ионову, условному Мамаеву, тем, кто был. Хаджикадунич выздоровел и вынужден играть 90 минут, хотя он не может провести и 60 минут, - сказал Карпин в видео YouTube-канала "Nobel".

Напомним, в минувшем сезоне РПЛ после паузы, связанной с активным распространением коронавирусной инфекции, "Ростов" был вынужден уйти на карантин всей командой и отыграл матч с "Сочи" (1:10) воспитанниками академии, тогда как, например, "Уфа" играла основным составом, хотя в клубе по информации СМИ были зафиксированы случаи COVID-19.

Наставник "Ростова" Валерий Карпин в открытой форме раскритиковал Прядкина, высказавшись по поводу вопросов организации игр чемпионата России в условиях пандемии коронавируса. Впоследствии стало известно, что слова Карпина будут рассмотрены в комитете по этике. Президент РПЛ заявил, что Карпин нанёс имиджевый удар по лиге.

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Теги: Карпин Прядкин Ростов Коронавирус
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