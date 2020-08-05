Карпин: конфликт с Прядкиным? Единственное, чего я боюсь, это коронавирус

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением о конфликте с президентом РПЛ Сергеем Прядкиным и прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

Фото: ФК "Ростов"