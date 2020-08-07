"Да, я уже познакомился с Гайчем на медосмотре и мы уже тренировались вместе.
Ожидания от нового сезона? Выигрывать в каждом матче насколько это возможно, биться за титул и Лигу чемпионов.
Говорят, что я могу покинуть ЦСКА? Решение принимаю не только я. На данный момент я, конечно, красно-синий", - сказал Влашич.
В минувшем сезоне РПЛ 22-летний хорват в составе ЦСКА провел 30 матчей и забил 12 мячей.
Влашич прокомментировал информацию о возможном уходе из ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о знакомстве с новичком команды Адольфом Гайчем, ожиданиях от нового сезона и возможном уходе из клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
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