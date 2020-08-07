"Если клубы решат, что я их не устраиваю, будем рассматривать этот вопрос. В отношении трудностей я тёртый калач, много прошёл. Жизнь помотала. Но незаменимых не бывает — кого клубы выберут, тот и будет", - цитирует слова президента РПЛ "Чемпионат".
Прядкин отметил, что он будет продолжать работать на благо российского футбола.
Напомним, что Прядкин занимает пост президента Российской Премьер-Лиги с 2007 года, также он является членом бюро исполкома Российского футбольного союза.
Прядкин: если клубы решат, что я их не устраиваю, будем рассматривать этот вопрос
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин высказался по поводу возможного ухода с занимаемой должности.
Фото: РФС
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