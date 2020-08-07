"В эпизоде с падением Игнатьева в штрафной "Зенита" Вилков разобрался, игрок "Локомотива" симулировал. А вот Магкееву надо было показывать вторую желтую и выгонять с поля", - передаёт слова Федотова "Чемпионат"
Матч закончился со счётом 2-1 в пользу "Зенита". Голами в составе петербургской команды отметились нападающий Артём Дзюба и полузащитник Магомед Оздоев. У "Локомотива" отличился защитник Ведран Чорлука. Игра проходила на "ВЭБ Арене" в Москве.
Федотов: Магкееву надо было показывать вторую желтую
Футбольный судья Игорь Федотов дал свою оценку спорным эпизодам матча за Суперкубок России между "Зенитом" и "Локомотивом".
Фото: РФС
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