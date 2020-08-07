В титульном матче петербургский клуб обыграл московский "Локомотив" со счетом 2-1, что позволило команде с берегов Невы забрать трофей на вечное хранение. Всего "Зенит" в своём активе имеет 5 Суперкубков России.
Напомним, что Суперкубок России отдают победителю на вечное хранение после трех побед подряд или пяти в сумме. Помимо "Зенита" в клубной коллекции кубок имеет московский ЦСКА, который в 2013 году одержал пятую победу.
"Зенит" получит на вечное хранение Суперкубок России
"Зенит" второй раз подряд стал обладателем Суперкубка России.
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