Напомним, встреча прошла в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась победой "Зенита" со счетом 2:1. В составе сине-бело-голубых по голу забили Артем Дзюба и Магомед Оздоев. В составе железнодорожников отличился Ведран Чорлука.
"Победил тот, кому чуть больше повезло, потому что игра была равная. Подготовительный матч, дальше будем играть", - цитирует Мещерякова "Чемпионат".
Мещеряков: победил тот, кому чуть больше повезло
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков высказался о поражении от "Зенита" в матче за Суперкубок России.
Фото: © РИА Новости
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