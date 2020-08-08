"Ловрен смотрелся хорошо. Конечно, не хватило несколько товарищеских матчей, чтобы сыграться, но он умный игрок и сыграл хорошо", - сказал Семак.
"Зенит" обыграл "Локомотив" в матче за Суперкубок России со счетом 2:1.
Ловрен подписал контракт с "Зенитом" на три года этим летом. До этого 31-летний хорват защищал цвета "Ливерпуля".
Источник: Sport24
Семак остался доволен дебютом Ловрена
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак оценил действия новичка команды Деяна Ловрена в матче за Суперкубок России с "Локомотивом".
Фото: ФК "Зенит"
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