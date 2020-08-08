Японский новичок "Ростова" Хасимото прокомментировал дебют в РПЛ

Полузащитник "Ростова" Кэнто Хасимото поделился мнением о матче первого тура РПЛ с "Тамбовом" (1:0).
Фото: Kyodo
Хасимото, для которого этот матч стал дебютным в России, вышел на поле в концовке. "Ростов" одержал победу со счётом 1:0.

"Очень счастлив и доволен дебютом в РПЛ. Да, уклад очень отличается от привычного для меня уклада в Японии. Но с каждым днём я все больше привыкаю и осваиваюсь в новом для меня окружении. Люблю новые вызовы в жизни", - цитирует Хасимото пресс-служба "Ростова".

Единственный мяч в этой встрече в середине первого тайма забил полузащитник Павел Мамаев.

Хасимото перебрался в "Ростов" из японского клуба "Токио".

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Теги: Хасимото Ростов Тамбов
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