На первое место Тедеско поставил полузащитника "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова, на второе - голкипера "Спартака" Александра Максименко, на третье - Даниила Лесового из "Арсенала", сообщает Sport24.
Капитан "Спартака" Георгий Джикия поставил одноклубника Максименко на первое место, на второе - обладателя приза Хвичу Кварацхелию из "Рубина", а на третье - голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова.
Урунов не вошел в тройку лучших молодых игроков сезона по версии Тедеско и Джикии
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско не включил в тройку лучших молодых футболистов РПЛ 2019/20 Остона Урунова, подписавшего контракт с его командой.
Фото: ФК "Спартак"
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