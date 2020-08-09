Овчинников отметил, что у форварда нет психологических проблем.
"Чалов даже прошлый сезон провел качественно, забил восемь голов, сделал семь-восемь передач. Он же не может каждый сезон забивать по пятнашке, ему всего 22 года.
"У него был период, когда не реализовывал по три-четыре момента за игру. Но он же их имел! Разучиться забивать он не мог. Значит, вмешивались внешние факторы", - цитирует специалиста Sport24.
В прошлом сезоне ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице и вышел в Лигу Европы. 22-летний Чалов провел 30 матчей, забил 8 голов и сделал 8 голевых передач.
В нынешнем сезоне Чалов принял участие в матче 1-го тура чемпионата России, но голевыми действиями не отметился.
Овчинников - о Чалове: он не мог разучиться забивать. Вмешались внешние факторы
Тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказался о нападающем команде Федоре Чалова.
Фото: © РИА Новости
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