Это связано с тем, что у форварда имеются небольшие проблемы со здоровьем. Из-за этого Кокорин не принимал участие во вчерашней тренировке.
Отмечается, что Кокорин будет готов к матчу следующего тура с "Ахматом".
О переходе Кокорина "Спартак" объявил 2 августа. Соглашение с футболистом рассчитано на три года.
"Спорт-экспресс"
Названа причина, по которой Кокорин не сыграет с "Сочи"
Нападающий Александр Кокорин не попал в заявку "Спартака" на матч 1-го тура чемпионата России с "Сочи".
Фото: ФК "Спартак"
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