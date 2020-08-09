Вандерсон: "Краснодар" показал командный дух

Полузащитник краснодарской команды Вандерсон подвел итоги матча 1-го тура РПЛ с "Уфой".

Фото: © ФК "Краснодар"

Напомним, матч завершился со счетом 3:0. Голами в составе "быков" отметились Берг и Кабелла, оформивший дубль. Вандерсон, который сделал 2 результативные передачи, был признан лучшим игроком встречи.



"Мы проделали большую работу, вся команда боролась. Мы показали командных дух. Первый тайм был сложным, но во втором тайме удалось забил гол, после чего мы раскрылись", - сказал Вандерсон в эфире "Матч премьер".