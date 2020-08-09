Вандерсон: "Краснодар" показал командный дух

Полузащитник краснодарской команды Вандерсон подвел итоги матча 1-го тура РПЛ с "Уфой".
Фото: © ФК "Краснодар"
Напомним, матч завершился со счетом 3:0. Голами в составе "быков" отметились Берг и Кабелла, оформивший дубль. Вандерсон, который сделал 2 результативные передачи, был признан лучшим игроком встречи.

"Мы проделали большую работу, вся команда боролась. Мы показали командных дух. Первый тайм был сложным, но во втором тайме удалось забил гол, после чего мы раскрылись", - сказал Вандерсон в эфире "Матч премьер".

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Вандерсон Краснодар Уфа
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

"Арсенал" и "Ахмат" не забили голов 1
Питерский судья поставил левый пенальти в ворота "Спартака" или не все так однозначно? 4
Глушаков посетил матч между "Спартаком" и "Сочи"
Защитник "Санкт-Галлена" Хефти может перейти в "Спартак"
"Сочи" с пенальти отыграл один гол в матче со "Спартаком". Казарцев не стал смотреть VAR 1
Соболев посвятил забитый гол скончавшейся матери (фото) 1
У двух игроков киевского "Динамо" выявлен коронавирус
Тедеско: в ближайшее время узнаем, насколько серьезна травма Кокорина 3
Мусаев: редко кто уезжает из Башкирии с тремя забитыми мячами
Вандерсон: "Краснодар" показал командный дух
Названа причина, по которой Кокорин не сыграет с "Сочи" 8
Евсеев: будем работать, впереди 29 матчей
Вандерсон признан лучшим игроком матча "Уфа" - "Краснодар" 1
Мурзагулов: мы играли в футбол не 90 минут, а 80. 10 минут мы смотрели классный футбол в исполнении "Краснодара" 1
"Уфа" опять не остановила "Краснодар". Единственный неудобный топ-соперник или начало заката клуба без Газизова? 1
"Краснодар" начал сезон с крупной победы над "Уфой" 13
Стартовые состава "Спартака" и "Сочи". Кокорина нет в заявке 14
Источник: Гуге и Лала не перейдут в "Спартак" 5
Ляказетт за 30 млн фунтов может перейти в "Атлетико"
Гащенков на правах аренды перешел в "Нижний Новгород"
Стали известны составы "Арсенала" и "Ахмата" на матч 1-го тура РПЛ
Ловчев: Петров сильнее, чем Смольников. Игорь играет только назад
Овчинников - о Чалове: он не мог разучиться забивать. Вмешались внешние факторы 4
СМИ рассказали о реакции Роналду на назначение Пирло в "Ювентус"
Магкеев: в "Локомотив" накопилось много памятных моментов
Семин прокомментировал видео с пьяным игроком "Локомотива" Магкеевым 2
"Фратрия": два трофея должны оказаться в руках наших парней! 26
Дибала - Сарри: большое спасибо, мистер!
"Локомотив" объявил о продлении контракта с Магкеевым 10
Кабелла в стартовом составе "Краснодара" на матч с "Уфой"
Все новости