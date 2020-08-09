22-летний футболист способен сыграть на нескольких позициях в обороне. Покупка защитника является приоритетной целью "красно-белых" в летнее трансферное окно.
Хефти в нынешнем сезоне чемпионата Швейцарии в составе "Санкт-Галлена" провёл 34 матча, трижды отличился забитым голом и отдал 7 ассистов. Также защитник является капитаном молодёжной сборной Швейцарии.
Напомним, ранее появилась информация о том, что в "Спартак" не перейдут защитники Гуга Гомес из "Атлетико Минейро" и Кенни Лала из "Страсбурга".
Источник: "Спорт-экспресс"
Защитник "Санкт-Галлена" Хефти может перейти в "Спартак"
Московский "Спартак" заинтересован в приобретении защитника "Санкт-Галлена" Сильвана Хефти.
Фото: ФК "Санкт-Галлен"
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