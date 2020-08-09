"Я на месте Тедеско увёл бы команду. Так нельзя играть и судить. Бабло побеждает зло. Мне стыдно за наш чемпионат", - написал Сафонов на своей странице в "твиттере".
Напомним, что встреча между "Спартаком" и "Сочи" завершилась со счётом 2:2. В составе "Спартака" забивали нападающие Александр Соболев и Джордан Ларссон.
"Сочи" оба мяча забил с пенальти, назначенные главным арбитром встречи Василием Казарцевым. Одиннадцатиметровые реализовали нападающий Дмитрий Полоз и полузащитник Кристиан Нобоа.
После матча владелец "Спартака" Леонид Федун остался крайне недоволен судейством и сообщил о желании снять команду с чемпионата.
Сафонов: я на месте Тедеско увёл бы команду. Так нельзя играть и судить
Футбольный агент Алексей Сафонов отреагировал на судейство матча "Спартак"-"Сочи" (2:2) в рамках первого тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: из открытых источников
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