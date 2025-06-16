"Наземным маршрутом пытался выехать Мехди Тареми из "Интера", но не смог. Изучаем все возможные варианты — наземный маршрут, через Азербайджан, самолет. Но пока ситуация такая же, какая и была несколько дней назад", - цитирует Ибрагимова "СЭ".
Воздушное пространство Ирана закрыто из-за обострения военного конфликта и Израилем. Защитник миланского "Интера" Мехди Тареми также не смог вылететь из страны - его команда на данный момент участвует в Клубном чемпионате мира.
В прошлом сезоне Саид Сахархизан вышел на поле в составе оренбуржцев в 30 встречах и отметился 8 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Напомним, что по итогам минувшего сезона "Оренбург" занял предпоследнее место в турнирной таблице и напрямую вылетел из РПЛ.
В "Оренбурге" рассказали, что Сахархизан все еще не смог выехать из Ирана
Спортивный директор "Оренбурга" Исмаил Ибрагимов рассказал о текущем положении нападающего Саида Сахархизана.
Фото: ФК "Оренбург"