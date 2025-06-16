"Россияне — идеальный вариант. История с Николичем показала, что иностранец в любой момент может сбежать, как француз, форсируя реку Березину зимой 1812 года. У нас свободны Мостовой, Черчесов", - сказал Губерниев "Матч ТВ".
ЦСКА остается без главного тренера с июня, когда в отставку ушел Марко Николич. Вместе с ним команда стала обладателем Кубка России, а также завоевала бронзовые медали Российской Премьер-Лиги.
Губерниев: россияне - идеальный вариант для ЦСКА, свободны Мостовой, Черчесов
Телеведущий Дмитрий Губерниев высказался в пользу назначения российского тренера в ЦСКА.
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