Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Палмейрас
0 - 0 0 0
ПортуЗавершен
Ботафого
2 - 1 2 1
Сиэтл СаундерсЗавершен
Челси
22:00
Лос-АнджелесНе начат

Губерниев: россияне - идеальный вариант для ЦСКА, свободны Мостовой, Черчесов

Телеведущий Дмитрий Губерниев высказался в пользу назначения российского тренера в ЦСКА.
Фото: РФС
"Россияне — идеальный вариант. История с Николичем показала, что иностранец в любой момент может сбежать, как француз, форсируя реку Березину зимой 1812 года. У нас свободны Мостовой, Черчесов", - сказал Губерниев "Матч ТВ".

ЦСКА остается без главного тренера с июня, когда в отставку ушел Марко Николич. Вместе с ним команда стала обладателем Кубка России, а также завоевала бронзовые медали Российской Премьер-Лиги.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится