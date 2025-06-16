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Стежко: рад вернуться в "Краснодар", впереди нас ждут только победы

Новичок "Краснодара" Виталий Стежко прокомментировал свой трансфер в краснодарский клуб.
Фото: ФК "Краснодар"
"Всем привет! Я рад вернуться домой. Я обещал вернуться. Впереди нас ждут только победы. Вперёд, "быки", — сказал Стежко в соцсетях клуба.

Стежко перешел в "Краснодар" из новороссийского "Черноморца". Центральный защитник подписал с краснодарцами контракт до лета 2028 года. В минувшем сезоне 28-летний футболист провел 30 матчей в Первой Лиге, где забил два гола и отдал один ассист.

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