"Всем привет! Я рад вернуться домой. Я обещал вернуться. Впереди нас ждут только победы. Вперёд, "быки", — сказал Стежко в соцсетях клуба.
Стежко перешел в "Краснодар" из новороссийского "Черноморца". Центральный защитник подписал с краснодарцами контракт до лета 2028 года. В минувшем сезоне 28-летний футболист провел 30 матчей в Первой Лиге, где забил два гола и отдал один ассист.
Стежко: рад вернуться в "Краснодар", впереди нас ждут только победы
Новичок "Краснодара" Виталий Стежко прокомментировал свой трансфер в краснодарский клуб.
Фото: ФК "Краснодар"