"Я много работал над собой последние полгода в молодёжной команде, акцент был на тренажёрный зал. Много готовился, чтобы зацепиться за шанс попасть в основную команду. Этот шанс мне предоставили на сборах. Тренерский штаб доверился мне и оставил в основе", - цитирует Абдулкадырова "Чемпионат".
В минувшем сезоне Джамалутдин Абдулкадыров провел за ЦСКА во всех турнирах 4 матча и не отметился результативными действиями. Центральный защитник дебютировал за сборную России во время июньских сборов, выйдя на поле в товарищеском матче с Белоруссией (4:1). Напомним, что в июне команда Валерия Карпина также сыграла вничью с Нигерией в домашнем товарищеском матче (1:1).
По итогам сезона-2024/2025 Джамалутдин Абдулкадыров с ЦСКА стал обладателем Кубка России, а также бронзовым призером чемпионата страны.
Игрок сборной России Абдулкадыров высказался о своем прогрессе в минувшем сезоне
Защитник ЦСКА и сборной России Джамалутдин Абдулкадыров прокомментировал свои выступления в прошлом сезоне.
Фото: РФС