"Ростов" готовится к сезону-2025/2026, трансферы будут — как на вход, так и на выход. Мы сейчас ведем переговоры как с российскими игроками, так и с иностранцами. С кем-то в более продвинутой стадии находимся, с кем-то еще нужно уладить детали. Не секрет, что мы планируем усилить несколько позиций", - сказал Арутюнянц "РБ Спорт".
Ранее "Ростов" покинул нападающий Николай Комличенко, который перешел в московский "Локомотив". В ближайшее время клуб расстанется с защитником Максимом Осипенко. Боссы ростовчан уже подтвердили трансфер футболиста в московское "Динамо", сумма компенсации превысит 1,5 млн евро.
Арутюнянц озвучил трансферные планы "Ростова"
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц озвучил трансферные планы клуба на летнее межсезонье.
Фото: ФК "Ростов"