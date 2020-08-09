Сообщается, что трансфер может состояться в летнее межсезонье.
В контракте колумбийца прописана сумма отступных в размере 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось об интересе к Барриосу со стороны "Милана" и "Ньюкасла". Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что футболист не покинет "Зенит".
В прошлом сезоне 26-летний Барриос провел 26 матчей и забил 1 гол.
Источник: jeunesfooteux.com
"Арсенал" интересуется полузащитником "Зенита" Барриосом
Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос может продолжить карьеру в Англии.
Фото: ФК "Зенит"
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