"Сколько трансферов стоит ожидать? Четыре серьезных трансфера. Среди них есть известные и перспективные игроки", - сказал Мурзагулов.
В первом туре РПЛ "Уфа" на своем поле проиграла "Краснодару" со счетом 0:3.
Этим летом "Уфу" покинули полузащитники Остон Урунов ("Спартак") и Даниил Фомин ("Динамо").
Источник: "Горобзор"
"Уфа" проанонсировала четыре серьезных трансфера
Глава попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал о трансферных новостях клуба.
Фото: "Горобзор"
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