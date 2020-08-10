"Федун - человек слова, сказал - сделает. Я не верю в судейский заговор против "Спартака", просто это такой уровень судейства", - сказал Широков.
Матч первого тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" закончился со счетом 2:2. Арбитр Василий Казарцев назначил два пенальти в пользу гостей. После игры Казарцева отстранили от судейства.
Источник: Sport24
Широков: Федун - человек слова, сказал - сделает
Бывший игрок "Спартака" Роман Широков поделился своим мнением о заявлении владельца московского клуба Леонида Федуна о снятии красно-белых с чемпионата.
Фото: ТАСС
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