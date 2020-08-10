"Чем удивил Гончаренко? Он сказал, что давно следит за мной и смотрел мои выступления во всех турнирах. Привёл даже в качестве примера один эпизод, в котором я забил. Удивило, что за мной очень пристально наблюдали, за каждым моим шагом", — цитирует Гайча "Чемпионат".
Аргентинский форвард перешёл в ЦСКА из "Сан-Лоренсо". За нападающего москвичи заплатили около 8,5 млн евро. "Сан-Лоренсо" сохранил 20% прав на игрока. То есть, аргентинский клуб получит 1/5 от суммы следующего трансфера Гайча.
Нападающий дебютировал за ЦСКА в матче первого тура РПЛ с "Химками" (2:0). Адольфо вышел на поле в самой концовке.
Гайч рассказал, чем его удивил Гончаренко
Новичок ЦСКА Адольфо Гайч поделился мнением о главном тренере москвичей Викторе Гончаренко.
Фото: TyC Sports
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