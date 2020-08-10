С таким предложением Федун выступил после матча первого тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" (2:2). В этой встрече арбитр Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота москвичей.
"Безусловно, приглашение иностранцев на VAR является необходимым условием восстановления доверия к системе. При этом судьи могут находиться в студии в любой точке мира", - цитирует Федуна ТАСС.
Федун: приглашение иностранцев на VAR - необходимое условие восстановления доверия к системе
Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что выступает за привлечение иностранных судей к матчам РПЛ.
Фото: Sportbox
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