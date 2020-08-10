"Я пообщался с коллегами после матча. Все были возмущены. Все понимаю, что происходит беспредел. Уровень судейства упал до такой степени, что мы уже просто не верим своим глазам.
Казарцев и Еськов должны лишиться возможности быть на поле пожизненно", - заявил Газизов в эфире телеканала "Матч Премьер".
Поединок первого тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" завершился вничью 2:2. В ворота московской команды арбитр Василий Казарцев назначил два пенальти. После игры Казарцева отстранили от судейства.
Также после игры владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что может снять команду с чемпионата. Позже появилась информация, что президент РФС Александр Дюков отговорил Федуна снимать "Спартак" с чемпионата России.
Во втором туре РПЛ "Спартак" на своем стадионе примет "Ахмат". Матч состоится 14 августа.
Газизов заявил, что Казарцев и Еськов должны лишиться возможности быть на поле пожизненно
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал судейство в матче красно-белых с "Сочи".
Фото: ФК "Уфа"
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