"Мы никого не боимся, мы идет только вперед. "Спартак" - чемпион! "Спартак" будет сильным, он и сейчас сильный", - сказал Газизов в эфире телеканала "Матч Премьер".
В первом туре РПЛ "Спартак" сыграл вничью с "Сочи" - 2:2.
Последний раз "Спартак" выигрывал чемпионат России в сезоне 2016/17.
Газизов заявил, что "Спартак" - чемпион
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов отметил, что московский клуб никого не боится.
Фото: ФК "Уфа"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!