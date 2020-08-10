"Мы по делу одержали победу. Отмечу, что она должна быть крупнее, но не реализовали все свои моменты. Я благодарен ребятам, которые выполнили план на игру", - сказал Новиков.
Поединок в Екатеринбурге завершился победой "Динамо" со счетом 2:0.
Во втором туре РПЛ "Динамо" сыграет с "Ротором", а "Урал" отправится в гости к "Рубину". Оба поединка состоятся 15 августа.
Источник: "Матч ТВ"
Новиков: "Динамо" одержало победу по делу
Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков подвел итог матча первого тура РПЛ с "Уралом".
Фото: "Матч ТВ"
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