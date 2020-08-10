"Дмитрий Гунько пришел не так давно. Он не стал ничего ломать. Но видно, что специалист серьезный. Много подмечает футбольных мелочей, что нам помогает. Потому что мелочи решают многое, особенно в Премьер-лиге", - сказал Дядюн.
Дмитрий Гунько возглавил "Химки" накануне старта нового сезона. Он сменил на этом посту Сергея Юрана, с которым подмосковная команда завоевала путевку в РПЛ.
В первом туре РПЛ "Химки" проиграли ЦСКА со счетом 0:2.
Источник: Известия
Дядюн заявил, что Гунько не стал ничего ломать в "Химках"
Нападающий "Химок" Владимир Дядюн рассказал о работе под руководством Дмитрия Гунько.
Фото: РИА Новости
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