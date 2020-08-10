Дядюн заявил, что Гунько не стал ничего ломать в "Химках"

Нападающий "Химок" Владимир Дядюн рассказал о работе под руководством Дмитрия Гунько.
Фото: РИА Новости
"Дмитрий Гунько пришел не так давно. Он не стал ничего ломать. Но видно, что специалист серьезный. Много подмечает футбольных мелочей, что нам помогает. Потому что мелочи решают многое, особенно в Премьер-лиге", - сказал Дядюн.

Дмитрий Гунько возглавил "Химки" накануне старта нового сезона. Он сменил на этом посту Сергея Юрана, с которым подмосковная команда завоевала путевку в РПЛ.

В первом туре РПЛ "Химки" проиграли ЦСКА со счетом 0:2.

Источник: Известия

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Теги: Химки Гунько Дядюн
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