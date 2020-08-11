Ранее сообщалось, что нападающий французского клуба Франсуа Камано подпишет с "Локомотивом" контракт на четыре года.
В прошедшем сезоне форвард забил один гол в 12-ти матчах за "Бордо".
Ранее генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе подтвердил, что клуб намерен подписать контракт с защитником Слободаном Райковичем. Также клуб усилился защитником Виталием Лысцовым и форвардом Виталием Лисаковичем.
Источник: RMC Sport
"Локомотив" договорился о покупке Камано
Стало известно, что за форварда "Бордо" железнодорожники заплатят 5,5 млн евро.
Фото: инстаграм Камано
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