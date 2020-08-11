Семак: "Ротор" сегодня смотрелся достойно. Могу их похвалить за борьбу

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал итоги выигранного матча первого тура РПЛ с "Ротором".
Фото: Чемпионат
- Тяжелая игра, в первом тайме смотрелись получше. Во втором тайме был небольшой промежуток, когда не удавалось хорошо контролировать мяч, но после второго гола стало полегче.

"Ротор" сегодня смотрелся достойно. Могу их похвалить за борьбу, сегодня нам пришлось непросто.

Дриусси? С новым лимитом он, безусловно, твердый игрок стартового состава, - цитирует Семака Sports.ru.

В матче первого тура РПЛ "Ротор" - "Зенит" счет открыл на 21-й минуте с передачи Себастьяна Дриусси Артем Дзюба, а на 79-й минуте Дриусси добил мяч в ворота "Ротора" после того, как голкипер хозяев Александр Довбня отразил удар Дзюбы.

Этот матч стал для "Ротора" первым в элитном российском дивизионе с 2004 года, когда волгоградская команда покинула Премьер-Лигу.

Во втором туре "Зенит" встретится на выезде с "Ростовом" 15 августа. "Ротор" в этот же день отправится в гости к "Динамо".

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Теги: Семак Зенит Ротор
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