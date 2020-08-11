- Крайне неприятно, что с целью отвлечения внимания от проблемы начали распространять информацию, что мы якобы недовольны работой тренера. Это является, мягко говоря, чушью и нечистоплотной попыткой изменить вектор общественного внимания с реальных проблем нашего футбола, - цитирует Федуна ТАСС.
Матч первого тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" завершился вничью со счетом 2:2. Подопечные Доменико Тедеско по ходу игры выигрывали 2:0, а потом арбитр встречи Василий Казарцев назначил два спорных пенальти в ворота "Спартака".
После игры Казарцева отстранили от судейства. В ближайшее время он и Еськов пройдут проверку на полиграфе.
Тедеско работает в "Спартаке" с 2019 года. Он возглавил красно-белых после ухода Олега Кононова. В минувшем сезоне москвичи заняли 7-е место в РПЛ.
Федун: слухи об отставке Тедеско - попытка изменить вектор внимания с реальных проблем
Президент "Спартака" Леонид Федун прокомментировал слухи о скорой отставке главного тренера команды Доменико Тедеско.
Фото: РИА Новости
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