По словам Комбарова, конфликт у них начался из-за неудачного исполнения штрафных в матче.
"Всё было на эмоциях. Мы уступали – 0:2. В пользу "Спартака" назначили два штрафных. Пареха тоже любил бить с точки. Первый раз он пробил выше ворот. Второй штрафной был примерно с той же дистанции, я забрал у него мяч и пробил. В результате у нас случилась перепалка. Вот и завелись. Зашли в раздевалку, посмотрели друг другу в глаза, и без слов понеслась", - цитирует Комбарова "Чемпионат".
Также Комбаров вспомнил, что в том матче "Спартак" в итоге победил со счётом 4:2, а драка в перерыве помогла москвичам завестись.
Кроме того, бывший футболист "Спартака" вспомнил, что в дальнейшем не конфликтовал с Парехой из-за случившегося. Так, футболисты пожали друг другу руки после окончания игры.
Д. Комбаров рассказал о драке с Парехо в "Спартаке"
Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров рассказал, как он подрался с бывшим партнёром по "Спартаку" Николасом Парехо.
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