Сообщается,что "Гент" планирует получить за трансфер хабвека не менее 7-8 млн. евро, что может стать препятствием для перехода француза в "Спартак".
В сезоне 2019/2020 в составе "Гента" в чемпионате Бельгии Овусу провёл 27 матчей и получил 4 жёлтые карточки.
Источник: "РБ-Спорт"
Полузащитник "Гента" Овусу может перейти в "Спартак"
Московский "Спартак" проявляет интерес к 22-летнему полузащитнику "Гента" Элише Овусу.
Фото: ФК "Гент"
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