Хавбек взял себе номер "6". Футболист присоединится к клубу после оформления необходимых документов.
За сборную Южной Кореи Ин Бом выступает с сентября 2018 года. Он провел за национальную команду 23 матча, забил 3 гола.
В 36 матчах МЛС забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.
"Рубин" в минувшем сезоне чемпионата России занял 10-е место, набрав 35 очков. Команду по ходу сезона возглавил российский специалист Леонид Слуцкий.
Источник: сайт "Рубина"
"Рубин" объявил о переходе корейского полузащитника Хван Ин Бома
"Рубин" подписал контракт на три года с 23-летним центральным полузащитником "Ванкувер Уайткэпс" и сборной Южной Кореи Хван Ин Бомом.
Фото: ФК "Рубин"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!