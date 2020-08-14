"Сочи" присоединился к акции "Долг памяти", сделав детям небольшой подарок

Благотворительный "Фонд защиты семьи" помог детям врачей-героев бесплатно отдохнуть в Сочи.

Футбольный клуб "Сочи" присоединился к акции "Долг памяти", сделав детям небольшой подарок, и пригласив на сегодняшнюю игру с "Химками". Матч начнется сегодня в 19:00 на стадионе "Фишт".



Дети российских медработников, отдавших жизни в борьбе с коронавирусом, а также дети, военнослужащих, погибших при выполнении служебно-боевых задач, вчера прибыли на бесплатный отдых в Сочи.



Это ребята и члены их семей из Новосибирска, Перми, Курска, Пензы и Санкт-Петербурга. В их числе и 13-летняя дочь врача скорой помощи из Перми Натальи Агишевой. Женщина спасала больных коронавирусом, но заразилась инфекцией сама и не смогла побороть опасную болезнь. Наталья Агишева умерла в возрасте 44 лет. Сейчас её дочь живет с бабушкой.



Провести отдых на море сможет и 17-летняя дочь медсестры из Новосибирской области Ирины Антюхиной, которая работала в ковидной бригаде при Центральной городской больнице г. Искитим и помогала больным коронавирусом. Но страшная инфекция не обошла стороной и саму Ирину - женщина скончалась от коронавируса в возрасте 39 лет. Сейчас её дочь взяли под опеку родственники.



Цель акции «Долг памяти» - показать детям погибших врачей и военнослужащих, что они не остались наедине со своим горем. Во время поездки в Сочи ребята в течение 10 дней бесплатно отдохнут на море, пройдут необходимое лечение в санатории, побывают на экскурсиях. А теперь еще и побывают на футболе.