После удара форварда красно-белых Александра Соболева мяч попал в голову игроку "Ахмата" Зорану Нижичу. Футболист потерял сознание, ему в течение нескольких минут оказывали медицинскую помощь. Нижича на медмобиле увезли в подтрибунное помещение.
Вместо защитника на поле появился Пуцко.
Футболист "Ахмата" потерял сознание после попадания мяча в голову
В эти минуты в рамках 2-го тура РПЛ проходит матч "Спартак" - "Ахмат" (2:0, второй тайм).
Фото: ФК "Ахмат"
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