Футболист "Ахмата" потерял сознание после попадания мяча в голову

В эти минуты в рамках 2-го тура РПЛ проходит матч " Спартак " - "Ахмат" (2:0, второй тайм).

Фото: ФК "Ахмат"

После удара форварда красно-белых Александра Соболева мяч попал в голову игроку "Ахмата" Зорану Нижичу. Футболист потерял сознание, ему в течение нескольких минут оказывали медицинскую помощь. Нижича на медмобиле увезли в подтрибунное помещение.



Вместо защитника на поле появился Пуцко.