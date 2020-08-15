"Никола Моро, можно сказать, уже у нас, но у него проблемы с пересечением границ. В понедельник он должен прибыть в Москву и приступить к занятиям", - сказал Новиков в эфире "Матч премьер".
Также специалист отметил, что в "Динамо" возможно будут еще новички.
Ранее сообщалось, что московский клуб заплатит за 22-летнего игрока 7 миллионов евро.
В прошлом сезоне на счету Моро 40 матчей и 2 гола.
Новиков подтвердил переход Моро в "Динамо"
Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков сообщил, что полузащитник загребского "Динамо" Николой Моро перейдет в московское.
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