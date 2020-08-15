"Я бы назвал этот поединок матчем неиспользованных возможностей. Особенно во втором тайме мы создали огромное количество моментов, но их не реализовали, поэтому результат неудовлетворительный, мы не выиграли дома. Но желание, самоотдача ребят и качество игры порадовало.
Действительно, домашние матчи нам даются тяжело, есть такой момент. А вот выездные складываются проще и легче, но будем стараться переломить эту тенденцию с тяжелыми матчами дома", - сказал Новиков.
Поединок "Динамо" - "Ротор" завершился вничью со счетом 0:0.
Новиков: самоотдача ребят и качество игры порадовало
Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков подвел итог матча 2-го тура с "Ротором".
Фото: ФК "Динамо"
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