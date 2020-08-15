Чемпионская стабильность. "Зенит" вновь побеждает, и ему не мешает даже удаление Ракицкого

Плотный график на старте нового сезона пока что не является поводом для ротации для главных тренеров "Ростова" и "Зенита". Карпин выставил абсолютно тот же состав, что неделю назад обыграл "Тамбов". Семак поступить аналогичным образом не мог. Причина проста - Дзюба получил травму спины и не имел шансов сыграть в эту субботу. В одном из видео на своем Youtube-канале питерский клуб наглядно показал, какие проблемы испытывал Артем в Волгограде. Сегодня его заменил Ригони, но более перестановок в команде из Санкт-Петербурга не было.
Первые минуты встречи порадовали темпом и задором, с которым соперники бросились в бой. Происходящее на поле без тени сомнения можно было сравнить с тем, что мы обычно видим в решающих матчах в Лиге Чемпионов. Причем, более активное начало удалось хозяевам, которые создали несколько хороших моментов - Кержакову пришлось постараться, чтобы спасти свою команду. Но после четверти часа "Зенит" смог изменить ход встречи и забрал инициативу в свои руки.
Ключевую роль в этом сыграл Малком. Бразилец успешно шел в обводки, качественно обыгрывался с партнером и классно открывался под ответные передачи. В итоге старания форварда сначала привели к попаданию в штангу, а затем к заработанному пенальти. О решениях судьи мы подробнее поговорим ниже. Пока же отметим, что назначенный после подсказки ВАР 11-метровый не был реализован Азмуном (Дзюба, к слову, себе такого не позволяет), но на добивании иранец оказался первым и все-таки открыл счет в матче.
"Ростову" не удалось правильно отреагировать на пропущенный гол. Хозяева выглядели поникшими и не могли сделать практически ничего толкового. А "Зенит" вполне мог увеличивать свое преимущество. Отличный момент в конце первого тайма был у Азмуна, но классная игра Песьякова не позволила иранцу оформить дубль.
Перерыв явно пошел на пользу "Ростову". Карпину удалось встряхнуть своих футболистов, которые вышли на второй тайм с тем же задором, что был у них в начале первого. И на исходе часа игры "ростовчане" имели невероятный шанс сравнять счет. Мамаев обязан был забивать после скидки Шомуродова, но умудрился пробить мимо ворот с нескольких метров.
Давление хозяев нарастало. "Зенит" пытался играть в привычной для себя в таких ситуациях манере - на классе удерживая победный счет и пытаясь забить еще один гол на контратаках. Но "Ростов" все-таки не "Ротор", а потому чемпиону пришлось очень не просто. Гости перестали успевать останавливать атаки хозяев по правилам и все чаще стали фолить. В итоге "питерцы" остались в меньшинстве, поскольку Ракицкий получил за 12 минут до конца матча вторую желтую карточку.
Да, "Зенит" было сложно, но со своим делом он справился успешно. Даже имея на одного игрока меньше, команде Семака удалось не пропустить и удалось забить (гол на счету Ловрена), что позволило избежать нервной концовки. Вспоминая встречу в Волгограде и сравнивая ее с сегодняшней, можно сказать, что "питерцы" показывают чемпионскую стабильность.
А теперь к судейству, куда нынче без этого. Павел Кукуян буквально с первых секунд дал знать о себе. Уже на 1-й и на 3-й минутах он показал желтые карточки Малкому и Норманну. Их фолы с трудом можно назвать вопиющими, но, видимо, своими решениями рефери решил четко обозначить границы дозволенного.
Следующий значимый эпизод случился на исходе четверти часа. Ловрен пытался сделать вынос со своей половины поля и угодил в целенаправленного блокировавшего удар Шомуродова. От игрока "Ростова" мяч отскочил к Ионову, который забил гол, но находился при этом в явном офсайде. Единственный вопрос, который можно здесь задать Кукуяну - почему он не дал завершить эпизод и дал свисток до того, как мяч попал в ворота. В таком случае, напомню, ВАР не имеет права вмешиваться даже при явной ошибке. Но это вопрос больше методический. Да и, стоит полагать, судьи в поле были на 100 процентов уверены в своем решении.
Далее - пенальти, назначенный после подсказки ВАР. Нарушение правил в данном эпизоде не вызывает сомнений - мяч действительно попал в руку Чернова, которая была отставлена в сторону и которая встала на пути удара в створ. Яркий пример явной и очевидной ошибки главного арбитра, которую как раз и должен исправлять ВАР. Во втором тайме Кукуян справедливо раздал все желтые карточки, справедливо удалил с поля Ракицкого и не дал поводов ни для критики, ни для обсуждения своих решений.
Фото: Официальный сайт ФК "Зенит", Официальный твиттер ФК "Ростов"
Чемпионская стабильность. "Зенит" вновь побеждает, и ему не мешает даже удаление Ракицкого
Азмун не реализовал пенальти, назначенный после вмешательства ВАР, но забил после добивания. Кукуян не засчитал гол Ионова, но показал две желтые карточки Ракицкому.
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