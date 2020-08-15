Чемпионская стабильность. "Зенит" вновь побеждает, и ему не мешает даже удаление Ракицкого

Азмун не реализовал пенальти, назначенный после вмешательства ВАР, но забил после добивания. Кукуян не засчитал гол Ионова, но показал две желтые карточки Ракицкому.