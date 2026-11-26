Но говорить о его оптимальном состоянии на сегодняшний день пока рановато", - цитирует Семака официальный сайт клуба.
Полузащитник "Зенита" Вендел получил повреждение в августе и впервые вернулся на поле только в октябре. В четырех последних матчах РПЛ бразилец выходил на замену на 1, 27 и 21 минуты, а также сыграл 82 минуты, выйдя в стартовом составе, в Кубке России.
Напомним, встречу петербургской команды против московского ЦСКА в рамках 16-го тура чемпионата хавбек пропустит из-за перебора желтых карточек.