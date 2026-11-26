При новом формате Кубка России "Факел" неизменно занимал последнее место в группе. В этом сезоне воронежцам удалось обойти грозненский "Ахмат".
В случае, если "Факел" обыграет московское "Динамо" с разницей в два и более мяча, то напрямую выйдет в плей-офф Пути РПЛ.
Воронежская команда примет столичных динамовцев сегодня, 26 ноября, на стадионе "Факел". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
"Факел" впервые вышел из группы Пути РПЛ Кубка России
Воронежский клуб впервые в истории вышел из группы Пути РПЛ.
Фото: ФК "Факел"