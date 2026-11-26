Пресс-служба "Зенита" объявила о продлении соглашения с полузащитником Амиром Мусаевым. Новый контракт 18-летнего игрока с петербургским клубом действует до конца 2031 года.
Мусаев является воспитанником Академии сине-бело-голубых. В составе основной команды хавбек принял участие в четырех матчах Кубка России и двух играх РПЛ, в которых провел на поле 308 минут и отметился забитым мячом.
"Зенит" сообщил о продлении контракта с полузащитником
Хавбек подписал новое соглашение с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"