Николич и Миранчук спасают Кикнадзе, пока к новому «Локомотиву» не придраться

Всё это ещё и происходило на фоне жёсткого конфликта гендиректора клуба Василия Кикнадзе с фанатами. Дошло до того, что функционер показал собственным болельщикам средний палец. После такого встреча с командой превратилась в настоящий цирк, а к фанатам уже даже пришлось обратиться ведущим игрокам. Они призвали болельщиков сосредоточиться на поддержке команды.
С такой обстановкой от «Локо» невольно ждёшь скатывания вниз, пусть и не желаешь клубу ничего плохого. Но давайте отдадим москвичам должное: пока поводов для критики нет. «Локомотив» занял второе место в минувшем сезоне, гарантировав себе участие в Лиге чемпионов, да ещё и групповом этапе. А в новом сезоне «Локо» стартовал с двух побед, ещё и в матчах со сложными соперниками.
Высший класс от Миранчука
Пока Марко Николичу везёт, как и Кикнадзе. Главный тренер «Локомотива» ведёт себя предельно корректно, говорит, что понимает чувства болельщиков, ностальгирующих по Юрию Сёмину, а все сладкие речи подкрепляет удачной игрой своей команды.
Да, пока «Локо» не играет ярко, но кому какое дело, если клуб штампует победы? К тому же, скажем откровенно, при Сёмине московский клуб тоже не играл в какой-то суператакующий футбол. Скорее наоборот, «Локо» всегда славился своим бойцовским характером и контратакующей игрой.
В матче с «Краснодаром» «Локомотив» вновь не удивлял и не восхищал, но своё дело сделал. В очередной раз исход встречи решил Алексей Миранчук, которого Николич и Кикнадзе должны удерживать всеми силами. Полузащитник «Локомотива» раз за разом «делает разницу», принося своей команде очки.
? Алексей Миранчук – лучший игрок матча #ЛокоКраснодар по версии эксперта МАТЧ ПРЕМЬЕР#ТинькоффРПЛ #Локо #Миранчук pic.twitter.com/QMFJ2UJkFG— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 15, 2020
В матче с «Краснодаром» всё решил один эпизод. Полузащитник «Локо» классным движением в стиле Златана Ибрагимовича остановил мяч, перебросил его через себя и расстрелял ворота с близкого расстояния. По сути, гол был сделан из ничего, эпизод не был действительно голевым, но Миранчук всё придумал самостоятельно.
После этого «Локо» выкатил уже традиционный автобус. Москвичи оборонялись всей командой, сыграв предельно компактно. «Краснодар» тоже традиционно много владел мячом, рисковал, задействовал быстрые фланги, но так и не подкараулил шанс, чтобы сравнять счёт. «Краснодар» выглядел бледно, лишь во время навала в концовке южане сумели хоть как-то потревожить соперника. На ничью «быки» не наиграли, а «Локо» реализовал идеальный план начала сезона.
Назло критикам
Тем не менее, всё равно сохраняется впечатление, что вся конструкция «Локомотива» ещё может рухнуть. Пока москвичи покупают весьма неоднозначных новичков, делая ставку на супер-эконом варианты. А эту команду уже невозможно представить без Алексея Миранчука. Что будет, если москвичи согласятся продать своего лидера?
? Марко Николич не знает поражений в Тинькофф РПЛ на протяжении 10 игр.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 15, 2020
? «Краснодар» продлил безвыигрышную гостевую серию против «Локо» до 4 матчей.#МАТЧПРЕМЬЕР #ЛокоКраснодар pic.twitter.com/Z6Bvbcyr3D
Впрочем, определённый скепсис по отношению к «Локо» был и перед началом сезона. На это москвичи ответили двумя победами с общим счётом 3:0. Такими темпами «тень Сёмина» скоро покинет Баковку.
Чемпионат России
2 тур
"Локомотив" - "Краснодар" 1:0
Гол: Ал. Миранчук, 43
Локомотив: Гильерме, Мурило, Чорлука, Живоглядов, Рыбусь, Крыховяк, Баринов, Рыбчинский (Магкеев, 63), Алексей Миранчук, Смолов (Лисакович, 89), Жемалетдинов
Краснодар: Сафонов, Рамирес (Смольников, 68), Мартынович, Петров, Уткин (Сулейманов, 63), Панталеан, Олссон, Газинский (Мацукатов, 76), Кабелла, Вандерсон, Берг
Предупреждения: Рамирес, 12, Гильерме, 87