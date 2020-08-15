Николич и Миранчук спасают Кикнадзе, пока к новому «Локомотиву» не придраться

«Локомотив» стартовал в новом сезоне с двух побед. Во втором туре «Локо» обыграл «Краснодар», похоже, что к руководству клуба пока не придраться.
Фото: "Чемпионат"
«Локомотив» после событий конца прошлого сезона имел все шансы стать главным разочарованием. Москвичи сменили главного тренера, не стали выкупать Жоау Мариу, были готовы продать Федора Смолова и Алексея Миранчука. Руководство клуба сообщило о грядущем сокращении бюджета и трат. В общем, перспективы выглядели не слишком радужно.

Николич и Миранчук спасают Кикнадзе, пока к новому «Локомотиву» не придраться


Всё это ещё и происходило на фоне жёсткого конфликта гендиректора клуба Василия Кикнадзе с фанатами. Дошло до того, что функционер показал собственным болельщикам средний палец. После такого встреча с командой превратилась в настоящий цирк, а к фанатам уже даже пришлось обратиться ведущим игрокам. Они призвали болельщиков сосредоточиться на поддержке команды.

С такой обстановкой от «Локо» невольно ждёшь скатывания вниз, пусть и не желаешь клубу ничего плохого. Но давайте отдадим москвичам должное: пока поводов для критики нет. «Локомотив» занял второе место в минувшем сезоне, гарантировав себе участие в Лиге чемпионов, да ещё и групповом этапе. А в новом сезоне «Локо» стартовал с двух побед, ещё и в матчах со сложными соперниками.

Высший класс от Миранчука

Пока Марко Николичу везёт, как и Кикнадзе. Главный тренер «Локомотива» ведёт себя предельно корректно, говорит, что понимает чувства болельщиков, ностальгирующих по Юрию Сёмину, а все сладкие речи подкрепляет удачной игрой своей команды.

Да, пока «Локо» не играет ярко, но кому какое дело, если клуб штампует победы? К тому же, скажем откровенно, при Сёмине московский клуб тоже не играл в какой-то суператакующий футбол. Скорее наоборот, «Локо» всегда славился своим бойцовским характером и контратакующей игрой.

В матче с «Краснодаром» «Локомотив» вновь не удивлял и не восхищал, но своё дело сделал. В очередной раз исход встречи решил Алексей Миранчук, которого Николич и Кикнадзе должны удерживать всеми силами. Полузащитник «Локомотива» раз за разом «делает разницу», принося своей команде очки.



В матче с «Краснодаром» всё решил один эпизод. Полузащитник «Локо» классным движением в стиле Златана Ибрагимовича остановил мяч, перебросил его через себя и расстрелял ворота с близкого расстояния. По сути, гол был сделан из ничего, эпизод не был действительно голевым, но Миранчук всё придумал самостоятельно.

После этого «Локо» выкатил уже традиционный автобус. Москвичи оборонялись всей командой, сыграв предельно компактно. «Краснодар» тоже традиционно много владел мячом, рисковал, задействовал быстрые фланги, но так и не подкараулил шанс, чтобы сравнять счёт. «Краснодар» выглядел бледно, лишь во время навала в концовке южане сумели хоть как-то потревожить соперника. На ничью «быки» не наиграли, а «Локо» реализовал идеальный план начала сезона.

Назло критикам

Тем не менее, всё равно сохраняется впечатление, что вся конструкция «Локомотива» ещё может рухнуть. Пока москвичи покупают весьма неоднозначных новичков, делая ставку на супер-эконом варианты. А эту команду уже невозможно представить без Алексея Миранчука. Что будет, если москвичи согласятся продать своего лидера?



Впрочем, определённый скепсис по отношению к «Локо» был и перед началом сезона. На это москвичи ответили двумя победами с общим счётом 3:0. Такими темпами «тень Сёмина» скоро покинет Баковку.

Чемпионат России

2 тур

"Локомотив" - "Краснодар" 1:0

Гол: Ал. Миранчук, 43

Локомотив: Гильерме, Мурило, Чорлука, Живоглядов, Рыбусь, Крыховяк, Баринов, Рыбчинский (Магкеев, 63), Алексей Миранчук, Смолов (Лисакович, 89), Жемалетдинов

Краснодар: Сафонов, Рамирес (Смольников, 68), Мартынович, Петров, Уткин (Сулейманов, 63), Панталеан, Олссон, Газинский (Мацукатов, 76), Кабелла, Вандерсон, Берг

Предупреждения: Рамирес, 12, Гильерме, 87

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Автор:
Теги: Локомотив Николич Краснодар
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Малком: с ребятами из "Барселоны" после поражения от "Баварии" не разговаривал 1
"Лион" выбил "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов 17
Семак: надеюсь, Дзюба будет готов к матчу с ЦСКА
Мурзагулов: Евсеев и игроки стремятся показать, что мы никакой не фарм-клуб "Спартака" 1
Черчесов - о Хабибе: удивлен, как профессионально он разбирается в футболе
Карпин назвал "Зенит" лучшим клубом России на данный момент 2
Малком - лучший игрок матча, Мамаев - провал. Оценки встречи "Ростов" - "Зенит"
Семак: победа над "Ростовом" абсолютно заслуженная 1
Николич и Миранчук спасают Кикнадзе, пока к новому «Локомотиву» не придраться 1
Гендиректор "Ротора" - о матче с "Динамо": игра двух равных соперников
Федотов считает, что арбитру не стоило назначать пенальти в ворота "Ростова" 19
Мусаев: с этими игроками мы можем бороться за самые высокие результаты 6
Чемпионская стабильность. "Зенит" вновь побеждает, и ему не мешает даже удаление Ракицкого 6
"Зенит" благодаря голам Азмуна и Ловрена обыграл "Ростов" 26
Мусаев сообщил, что у Классона высокая температура 3
Николич: "Локомотив" заслужил победу над "Краснодаром" 4
"Манчестер Сити" и "Лион" назвали стартовые составы
Гончаренко: думаю, Влашич сыграет против "Зенита" 3
"Локомотив" с минимальным счетом обыграл "Краснодар" 42
Гончаренко - о Дзагоеве: даже не смогу сказать, какая у него травма 10
Первушин: не хватило мастерства забить второй и сыграть вничью с такой командой, как ЦСКА
"Бильярдный гол". Головин забил за "Монако" в ворота АЗ 3
"Уфа" объявила о переходе Данченко на правах аренды
"Трабзонспор" объявил о новом случае заражения коронавирусом
Шкурин забил за ЦСКА, Дзагоев опять травмирован. Команда Гончаренко начала чемпионат с двух побед благодаря удаче 4
ЦСКА обыграл "Тамбов" благодаря голам Кучаева и Шкурина 33
Веретенников: "Рубин" рассчитывал на большее в матче с "Уралом"
"Ростов" объявил об уходе Прошлякова в аренду в "Торпедо" 1
"Спартак" готов приобрести хавбека "Гента" за 9 млн евро 11
"Ростов" и "Зенит" объявили составы 3
Все новости