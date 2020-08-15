"Маммане нужно набирать форму. По статистике этого сезона он выглядел очень хорошо. Надеемся в его прогресс, мы за ним следим", - сказал Медведев.
Этим летом "Зенит" отдал Мамману в аренду в "Сочи".
В прошлом сезоне РПЛ Маммана в составе "Зенита" провел три матча.
Источник: Р-Спорт
Медведев: Маммане нужно набирать форму, "Зенит" следит за ним
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал уход Эммануэля Мамманы в "Сочи".
Фото: Sportbox
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