Марат Быстров стал футболистом "Ахмата"

Защитник Марат Быстров подписал двухлетний контракт с "Ахматом".

Фото: ФК "Ахмат"

О подписании контракта с футболистом сообщила пресс-служба грозненского клуба. Последние 2 года Быстров провёл в чемпионате Казахстана. Ранее выступал за "Челябинск" и "Тамбов".



Напомним, что в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги "Ахмат" после 2-го тура занимает 13 место с одним набранным очком.