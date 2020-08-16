О подписании контракта с футболистом сообщила пресс-служба грозненского клуба. Последние 2 года Быстров провёл в чемпионате Казахстана. Ранее выступал за "Челябинск" и "Тамбов".
Напомним, что в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги "Ахмат" после 2-го тура занимает 13 место с одним набранным очком.
Марат Быстров стал футболистом "Ахмата"
Защитник Марат Быстров подписал двухлетний контракт с "Ахматом".
Фото: ФК "Ахмат"
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