Технический директор "россонери" Паоло Мальдини сделает ещё одну попытку совершить трансфер россиянина. Как сообщает Milan Live со ссылкой на Corriere dello Sport, сделка оценивается в 10-15 млн евро.
Ранее сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны "Аталанты", которая видит в полузащитнике "железнодорожников" замену для Йосипа Иличича. Однако сам Алексей намерен перейти в более именитые итальянские команды - в "Милан" или "Ювентус".
В нынешнем сезоне РПЛ Миранчук в двух играх дважды отличился голом. Благодаря результативным действиям Алексея "Локомотив" делит первую строчку с "Зенитом" и ЦСКА.
"Милан" сделает предложение по Миранчуку в размере 10-15 млн евро
"Милан" намерен снова попытаться приобрести полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука.
Фото: ФК "Локомотив"
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