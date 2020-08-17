Португальский клуб не согласовал переход 26-летнего футболиста в стан петербургского клуба. При этом "Порту" по-прежнему не рассчитывает на Осорио и будет искать защитнику новую команду.
Напомним, что венесуэлец перешёл в "Зенит" летом 2019 года на правах аренды. В чемпионате России Осорио провёл 7 матчей и помог сине-бело-голубым завоевать чемпионский титул. Также защитник стал обладателем Кубка России, проведя в рамках этого турнира 4 игры.
"Зенит" не смог договориться с "Порту" о выкупе Осорио
Защитник "Порту" Йордан Осорио, который последний сезон выступал на правах аренды за "Зенит", не перейдёт в российский клуб на постоянной основе.
Фото: ФК "Зенит"
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