"Арбитры успешно прошли проверку на полиграфе по итогам этой игры. Хочу поблагодарить их за сотрудничество.
Несмотря на это, РФС принял решения отстранить Василия Казарцева от работы арбитром на неопределенное время", - цитирует Алаева "Чемпионат".
Напомним, Казарцев был главным судьей матча 1-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Сочи". Встреча завершилась со счетом 2:2. Сочинцы оба гола забили с пенальти. Алексей Еськов в той встрече отвечал за VAR.
Арбитры матча "Спартак" - "Сочи" успешно прошли проверку на полиграфе. Казарцев отстранен на неопределенное время
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев сообщил, что арбитр Василий Казарцев на неопределенное время отстранен от работы.
Фото: ФК "Спартак"
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