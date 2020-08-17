Арбитры матча "Спартак" - "Сочи" успешно прошли проверку на полиграфе. Казарцев отстранен на неопределенное время

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев сообщил, что арбитр Василий Казарцев на неопределенное время отстранен от работы.
Фото: ФК "Спартак"
"Арбитры успешно прошли проверку на полиграфе по итогам этой игры. Хочу поблагодарить их за сотрудничество.

Несмотря на это, РФС принял решения отстранить Василия Казарцева от работы арбитром на неопределенное время", - цитирует Алаева "Чемпионат".

Напомним, Казарцев был главным судьей матча 1-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Сочи". Встреча завершилась со счетом 2:2. Сочинцы оба гола забили с пенальти. Алексей Еськов в той встрече отвечал за VAR.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Казарцев Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(5)

Последние новости

Газизов: у Тедеско ангина, с большой долей вероятности он пропустит матч с "Уфой" 1
"Локомотив" опубликовал фотографию Месси в форме клуба 4
Мещеряков: кто такой Коля Рассказов? Я сейчас занимаюсь переходом Месси. Он хочет играть в "Локомотиве" 14
Агент Миранчука: "Аталанта" и "Локомотив" общаются между собой и обсуждают нюансы возможного трансфера
"Краснодар" объявил о продлении контракта с Вандерсоном
Дзагоев прошёл медицинское обследование по поводу травмы
ЦСКА расторг контракт с 18-летним форвардом
"Рубин" подписал новый контракт с Коноваловым
Комитет РФС по этике может рассмотреть высказывания Федуна в адрес арбитров 11
Арбитры матча "Спартак" - "Сочи" успешно прошли проверку на полиграфе. Казарцев отстранен на неопределенное время 9
Газизов сообщил, что в "Спартак" поступило предложение о продаже одного игрока 5
Уткин поздравил "Зенит" с завоеванием титула чемпиона России 2021 года 29
Моро официально перешел в "Динамо"
Газизов: женская команда "Спартака"? Работаем в этом направлении 4
Куман подпишет с "Барселоной" контракт на три года 1
Газизов рассказал, какой у "Спартака" был доход в позапрошлом сезоне 2
Мещеряков - о Камано: "Локомотив" подписал сильного и перспективного игрока 1
Газизов: надеемся, что Кокорин сыграет с "Уфой" 7
Неймара признали лучшим футболистом недели в Лиге Чемпионов
Арам Петросян получил травму и не сможет работать на матче "Зенит" - ЦСКА 24
Камано перешёл в "Локомотив" 6
"Зенит" не смог договориться с "Порту" о выкупе Осорио 11
Влашич и Ловрен получили приглашение в сборную Хорватии 2
Черчесов: сборной России хорошо знаком дистанционный формат подготовки к матчам
Уткин: главная проблема, что в России просто нет квалифицированных судей 9
"Милан" сделает предложение по Миранчуку в размере 10-15 млн евро 7
"Манчестер Сити" хочет продлить контракт с Гвардиолой, несмотря на вылет команды из Лиги чемпионов 2
"Рубин" объявил о переходе Георгия Зотова 2
Компани стал главным тренером "Андерлехта"
Сделка ЦСКА по Фуксу практически завершена. Москвичи заплатят 8 млн евро 15
Все новости